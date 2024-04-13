В МВД Украины раскрыли, сколько оружия хранят граждане на руках МВД Украины: граждане могут хранить у себя от 1 до 5 млн единиц оружия

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Игорь Клименко

В настоящий момент у граждан Украины может находиться от одного до пяти миллионов единиц оружия, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, население также хранит гранаты для личного пользования. Необходимо сделать все, чтобы оружие и боеприпасы попали на склады, передает слова главы ведомства агентство «Укринформ».

Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много, — заявил Клименко.

При этом министр отметил, что почти все оружие, которое было выдано гражданскому населению, учтено. Другой вопрос — наличие у людей «трофейного», добавил Клименко. В связи с этим в стране будет принят закон, регулирующий этот момент.

После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо выхолостить, либо переработать в разрешенный вид оружия и так далее, — объяснил министр.

Ранее Клименко сообщил, что за два года боевых действий на Украине оружие с ее территории ни разу не попадало в Европу через границу. Он также высказался о необходимости интегрировать рубежи Украины с европейскими государствами.