В МИД Польши назвали провокацией запрос о записи разговора Качиньского

https://static.news.ru/photo/bd12a2c8-2f3a-11eb-8f64-fa163e074e61_660.jpg Фото: UPPA/Global Look Press

Запрос российской стороны о предоставлении стенограммы телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом Ярославом незадолго до катастрофы в Смоленске является провокацией и политической игрой. Об этом заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Это трудно воспринимать иначе, чем как своеобразную провокацию, потому что Россия не реагирует среди прочего на резолюцию Совета Европы, призывающую к окончанию расследования и передаче обломков, которые принадлежат польскому государству, — цитирует агентство PAP Шинковского.

Он добавил, что российская сторона не отвечает и на запросы польской прокуратуры, при этом «вдруг сама себе напоминает об этом расследовании».

Как сообщал NEWS.ru, Генпрокуратура РФ направила в Варшаву запрос о предоставлении записи разговора бывшего президента Польши Леха Качиньского с братом за несколько минут до авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году.

Позднее один из участников расследования крушения подтвердил, что у Варшавы есть стенограмма его разговора с братом Ярославом за несколько минут до авиакатастрофы.