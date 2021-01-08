В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/8a9fae06-51b5-11eb-956c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/XinHua/Global look Press

Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц пациентами с коронавирусной инфекцией.

Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создаёт вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не примем меры, наша служба здравоохранения может «перегреться», — написал градоначальник на своей странице в Twitter.

BREAKING: I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point.



One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die. https://t.co/OjV7SZ4BgQ — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 8, 2021

5 января в Великобритании был установлен антирекорд по количеству выявленных за стуки случаев заболевания COVID. По данным правительства, в стране за 24 часа заболели более 60 тыс. человек. Сутками ранее премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Локдаун продлится как минимум до середины февраля.

Всего в Великобритании с начала пандемии погибли больше 75,5 тысячи человек. Среди европейских стран этот показатель больше только в Италии, столкнувшейся с серьёзным кризисом в первую волну распространения вируса.

Как сообщал NEWS.ru, власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавируса американского производителя Moderna. Этот препарат будет поставляться в страну для массовой вакцинации населения, сообщил Минздрав Соединённого Королевства.