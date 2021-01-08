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Европа

В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

16:17, 08 января 2021 71
Фото: Han Yan/XinHua/Global look Press

Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц пациентами с коронавирусной инфекцией.

Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создаёт вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не примем меры, наша служба здравоохранения может «перегреться», — написал градоначальник на своей странице в Twitter.

5 января в Великобритании был установлен антирекорд по количеству выявленных за стуки случаев заболевания COVID. По данным правительства, в стране за 24 часа заболели более 60 тыс. человек. Сутками ранее премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Локдаун продлится как минимум до середины февраля.

Всего в Великобритании с начала пандемии погибли больше 75,5 тысячи человек. Среди европейских стран этот показатель больше только в Италии, столкнувшейся с серьёзным кризисом в первую волну распространения вируса.

Как сообщал NEWS.ru, власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавируса американского производителя Moderna. Этот препарат будет поставляться в страну для массовой вакцинации населения, сообщил Минздрав Соединённого Королевства.

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