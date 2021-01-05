Власти Великобритании одобрили применение вакцины Moderna в королевстве

https://static.news.ru/photo/b01f11d0-51b0-11eb-946f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde via imago-images.de/Global Look Press

Британский регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса американского производителя Moderna. Этот препарат будет поставляться в страну для массовой вакцинации населения, сообщил Минздрав Соединённого Королевства.

Это ещё одна прекрасная новость и ещё одно оружие в арсенале, который мы можем использовать против этого ужасного заболевания, — цитирует ТАСС министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

Препарат Moderna стал третьей вакциной от COVID-19, которому Независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании выдало разрешение. Ранее на территории Соединённого Королевства уже одобрили применение вакцин производства Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Ожидается, что первые партии вакцины Moderna будут доставлены в Британию в апреле 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство по лекарственным средствам дало официальное одобрение на применение препарата американской компании Moderna для вакцинации жителей стран ЕС от коронавирусной инфекции. Её применение рекомендовано для лиц старше 18 лет.