Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна в Британии

https://static.news.ru/photo/17db7a64-4eca-11eb-abc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. <...> Очевидно, что необходим третий национальный локдаун, — заявил премьер Великобритания, выступая с телеобращением к нации.

Локдаун продлится как минимум до середины февраля. Английские школы переходят с 5 января на режим дистанционного обучения, продолжить обучение в обычном формате смогут только дети представителей «основных» профессий (врачей, социальных работников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов). Жителям Англии разрешено покидать дома только для прогулки, посещения врача или магазина. Людям с хроническими заболеваниями порекомендовали не выходить из дома совсем.

Ранее британские врачи рекомендовали властям страны поднять уровень угрозы от коронавируса до максимального, пятого уровня. За минувшие сутки в Соединённом Королевстве было выявлено 58 784 случаев заражения COVID-19, что является новым антирекордом. При этом скончались 407 человек.

Всего в Великобритании с начала пандемии погибли больше 75,5 тысячи человек. Среди европейских стран этот показатель больше только в Италии, столкнувшейся с серьёзным кризисом в первую волну распространения вируса.

Как сообщал NEWS.ru, за минувшие сутки число подтвердившихся случаев заражения COVID-19 в мире превысило 83,91 млн, увеличившись за сутки более чем на 583 тысячи. Об этом говорится в опубликованных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).