В ЛНР назвали количество иностранных наемников на заводе «Азот» Помощник главы МВД ЛНР Киселев: на заводе «Азот» в Северодонецке прячутся до 600 иностранных наемников

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

На территории предприятия «Азот» в Северодонецке находятся порядка 2,5 тысячи украинских военных, около 600 из которых — иностранные наемники, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала. По его словам, среди зарубежного контингента могут быть граждане Польши и других западных стран.

По первоначальным подсчетам, где-то до 2,5 тысячи там находится военнослужащих, общее число, которые засели. <...> Около 20–25% — это иностранный контингент — до 500–600 человек, — сказал Киселев.

Он добавил, что приблизительно столько же иностранцев было и на «Азовстали» в Мариуполе.

Накануне Киев попросил Москву открыть гуманитарный коридор для того, чтобы мирные жители, заблокированные на заводе «Азот», могли выйти в Лисичанск.

Однако Минобороны России расценило обращение киевских властей как попытку вывода с территории предприятия уцелевших бойцов ВСУ. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, налицо «все признаки повторения мариупольского сценария».