https://static.news.ru/photo/9fc34f1a-7479-11e9-8853-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Президент Украины усомнился в том, что российским войскам потребуется не более 36 часов для того, чтобы захватить его страну.

Это слишком пессимистический подход, — сказал глава прибалтийской республики в интервью CNN.

Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с генералами, которые заверили, что Литва сдастся не ранее чем через 3-4 недели.

При этом за это время на помощь Вильнюсу подоспеют союзники по НАТО.

По его словам, в таком случае Вильнюс сможет рассчитывать на помощь НАТО. В то же время Науседа отметил, что выступает за диалог, а не борьбу с Россией.

Если пойдешь на односторонние компромиссы, они расценят это как проявление слабости, — заверил президент Литвы.

Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала страны Прибалтики и Польшу объединиться для совместной борьбы против России. Кроме того, по её мнению, Москва перестала скрывать свои имперские амбиции, поэтому необходимо готовиться к «самому мрачному сценарию» и думать о том, как сдержать агрессию России. При этом политик выразила уверенность, что солдаты НАТО «готовы умереть за Ригу и Варшаву», поэтому Россия потерпит неудачу.