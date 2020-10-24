В Лионе чиновнику и учителям пригрозили обезглавливанием

https://static.news.ru/photo/3638bb90-1601-11eb-9229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Pestellini via www.imag/Global Look Press

Во французском городе Лион неизвестные разрисовали здание школы. Граффити содержат угрозы «обезглавить» главу администрации одного из округов города Оливье Берзана, педагогов, а также учеников.

Чиновник заявил, что уже подал жалобу в полицию. Он подчеркнул, что виновные должны быть найдены и наказаны. По его словам, подобные угрозы «вводят в замешательство своей глупостью», но к ним нельзя относиться легкомысленно, поскольку они являются «чистой ненавистью».

Берзан добавил, что собирается встретиться с представителями школы, чтобы поддержать их, сообщает издание Le Progrès.

В середине октября в пригороде Парижа был обезглавлен преподаватель истории Самюэль Пати. С ним расправился 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров, который был застрелен полицейским вскоре после совершения преступления. Поводом для убийства послужили карикатуры на пророка Мухаммеда, которые учитель намеревался показать на уроке, посвящённом свободе слова. Рисунки несколько лет назад были опубликованы скандальным журналом Charlie Hebdo.

Как писал NEWS.ru, поступок Андорова поддержали бойцы смешанных единоборств (ММА) Зелим Имадаев и Альберт Дураев. В соцсетях они назвали убийцу героем и заявили, что «свобода слова во Франции потеряла своё значение».