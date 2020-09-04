В Лейпциге демонстрация леворадикалов переросла в беспорядки

В немецком городе Лейпциг вечером 4 сентября стихийная демонстрация переросла в беспорядки.
На акцию протеста, связанную с выселением представителя леворадикальной среды из дома, в районе Конневитц собрались около 300 человек. Демонстранты вели себя агрессивно по отношению к полицейским, кидали в них камни, поджигали мусорные баки и заграждения,
Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Демонстрантов удалось успокоить в течение часа.
По предварительных данным восемь сотрудников полиции получили лёгкие ранения. СМИ сообщили об аресте 22 участников беспорядков.
29 августа NEWS.ru сообщал, что в Берлине прошли акции протеста против ограничительных мер немецких властей из-за коронавируса. Протестующие собрались возле Рейхстага и здания российского посольство. Некоторые демонстранты скандировали фамилию российского президента.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен