В Лейпциге демонстрация леворадикалов переросла в беспорядки

https://static.news.ru/photo/0f00e116-ef45-11ea-b53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

В немецком городе Лейпциг вечером 4 сентября стихийная демонстрация переросла в беспорядки.

На акцию протеста, связанную с выселением представителя леворадикальной среды из дома, в районе Конневитц собрались около 300 человек. Демонстранты вели себя агрессивно по отношению к полицейским, кидали в них камни, поджигали мусорные баки и заграждения, сообщает РИА Новости.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Демонстрантов удалось успокоить в течение часа.

По предварительных данным восемь сотрудников полиции получили лёгкие ранения. СМИ сообщили об аресте 22 участников беспорядков.

29 августа NEWS.ru сообщал, что в Берлине прошли акции протеста против ограничительных мер немецких властей из-за коронавируса. Протестующие собрались возле Рейхстага и здания российского посольство. Некоторые демонстранты скандировали фамилию российского президента.