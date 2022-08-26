В Латвии потерялся подлежащий сносу памятник советским воинам

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Подлежащий сносу памятник в Алуксненском крае Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку. Отмечается, что на месте монумента осталось одно лишь основание.

Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции, — говорится в сообщении.

В Риге ранее завершился снос памятника советским воинам-освободителям. 23 августа начались работы по сносу памятника, к вечеру были снесены три скульптуры советских солдат, а на следующий день был демонтирован памятник «Родина-мать».

Депутат Госдумы Сергей Соловьев объяснил снос памятников в Латвии «марионеточным режимом». Он сравнил решения латвийских властей с действиями фашистов и предположил, что правительство прибалтийской республики способно только «раскидываться» санкциями и воевать с памятниками.