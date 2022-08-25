«Марионеточное, правительство»: депутат объяснил снос памятников в Риге Депутат Соловьев назвал власти Латвии «марионеточным режимом» за снос памятников

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал правительство Латвии «марионеточным режимом» за снос памятников и сравнил их действия с дейсвтиями фашистов. Кроме того, он назвал правительство прибалтийской республики способным только «раскидываться» санкциями и воевать с памятниками и призвал вспомнить, что для них сделал советский воин.

Кончено очень печально, что марионеточный режим в Латвии, забывает свою же историю и совершенно цинично, абсолютно не учитывая мнение граждан своей страны, максимально показательно и злобно, как это делали непосредственно сами фашисты, уничтожают святые памятники победы в великой отечественной войне, — заявил Соловьев.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».

Российское посольство в Латвии ранее направило в МИД республики ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.