В Киевской области медики отказались приезжать на вызов в военкомат

В Киевской области медики отказались приезжать на вызов в военкомат В Киевской области скорая помощь не поехала на вызов в ТЦК из-за ограничений

В Боярке Киевской области работники скорой помощи отказались выезжать на вызов в ТЦК (аналог военкомата) из-за ограничений на въезд на территорию, передает «Страна.ua». По словам медиков, их могли просто не пустить.

Юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании ТЦК. Но в скорой ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить, — говорится в сообщении.

Сотрудники скорой помощи сообщили, что они прибудут на место только по запросу от представителей военкомата.

Ранее украинец, которого хотели мобилизовать, не дал сотрудникам ТЦК забрать его на фронт. Работники украинского аналога военкомата приехали группой, но не смогли выполнить задачу. Житель Украины достал лопату, и они в панике разбежались. Военкомы безуспешно применили перцовый баллончик. В итоге ТЦК уехали.

Ранее на Украине работники ТЦК сняли с международного рейса в Германию водителя автобуса. Сотрудница компании выразила недовольство тем, что власти могут мобилизовать даже водителей, которые были забронированы для работы.