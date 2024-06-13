В Киевской области более суток горит промышленное предприятие

Фото: ГСЧС Украины

В Киевской области уже более суток горит промышленное предприятие, огонь не могут потушить, сообщило издание «Страна.ua». По его данным, объект пострадал в результате обстрела в ночь на 12 июня. На каком именно предприятии произошел пожар, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июня на объекты в городах Украины была совершена массированная атака. По данным СМИ, удары наносились в Киевской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Юрий Подоляка предположил, что главными целями атаки были объекты Вооруженных сил Украины в Киевской области и столице. Он допустил, что удары наносились по аэродрому в Василькове или по Трипольской тепловой электростанции.

До этого военкор Андрей Руденко опубликовал видео удара ОТРК «Искандер» по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. По его словам, точным ракетным ударом был уничтожен один Су-27 Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Руденко отметил, что истребитель «был превращен в решето». По его словам, еще два истребителя были повреждены осколками, их восстановление займет длительное время.