В Киеве заявили, что медлительность ЕС грозит «ужасными последствиями» Премьер Украины Шмыгаль: задержка траншей от ЕС обернется невыплатой зарплат и пенсий

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги, украинцы могут остаться без зарплат и пенсий. Сама Украина уже исчерпала возможности экономить, отметил он в беседе с Frankfurter Allgemeine Sunday.

Глава правительства пояснил, что говорит о финансировании в рамках обещанных €9 млрд.

Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии, — рассказал премьер.

По его словам, из той финансовой помощи, которую получает Украина, большую часть власти направляют на удовлетворение социальных нужд. Шмыгаль предупредил, что любая задержка может обернуться «ужасными последствиями». При «крайне негативном сценарии» украинцы останутся без пенсий и зарплат, уточнил он.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что доходы бюджета Украины выросли за счет резервов теневой экономики. Он отметил, что несмотря на то, что экономика Украины «просела», налоговые поступления в бюджет в этом году увеличились на 18,5%. По его словам, показатели 2022 года обошли по значениям предыдущий год.