На Украине похвастались ростом доходов бюджета Депутат Рады Гетманцев: доходы бюджета Украины выросли за счет резервов теневой экономики

Фото: Hennadii Minchenko / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Доходы бюджета Украины выросли за счет резервов теневой экономики, рассказал в эфире телеканала «Рада» глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. Он отметил, что несмотря на то, что экономика Украины «просела», налоговые поступления в бюджет в этом году увеличились на 18,5 процентов. По его словам, показатели 2022 года обошли по значениям предыдущий год.

Несмотря на то, что экономика просела, у нас есть достаточно огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета, — поделился Гетманцев.

Он отметил, что данная динамика сохраняется за счет «детенизации экономики».

Президент США Джо Байден обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием прекратить жаловаться на недостаточную американскую поддержку, так как Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона, написало ранее издание The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома. Американский лидер указал на то, что ему будет сложно просить конгресс о деньгах, если Киев покажется неблагодарным.

Отмечается, что Зеленский неоднократно критиковал США и западные страны за то, что они делают недостаточно для помощи Украине. Автор материала добавил, что президент США продолжает настаивать на том, что Вашингтон не откажется от оказываемой украинской стороне финансовой поддержки.