В Киеве произошел взрыв со стороны аэропорта Жуляны

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрыв произошел ночью в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев происшествия. Еще несколько взрывов были зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах.

Сильный взрыв был в Жулянах. Оттуда наблюдается зарево. Еще несколько взрывов прозвучали в Соломенском и Голосеевском районах. Работает ПВО, — рассказал собеседник агентства.

Также информацию о взрывах в столице Украины подтвердил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве работает ПВО, — написал он в своем Telegram-канале.

Других подробностей происшествия он не привел. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в десяти регионах Украины, в том числе в Киеве.

14 декабря ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил о мощном взрыве в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Военкор Юрий Котенок отметил, что, по предварительной информации, там был нанесен ракетный удар. По его словам, также взрыв погремел в районе военного аэродрома Староконстантинов.

16 декабря Виталий Кличко указал, что взрывы прозвучали в Подольском районе украинской столицы. О пострадавших и разрушениях он не сообщил.