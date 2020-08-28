В Киеве предупредили об экологической катастрофе из-за Донбасса

https://static.news.ru/photo/7d4c4076-eadf-11ea-b926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что стране угрожает экологическая катастрофа страшнее, чем авария на Чернобыльской АЭС. По его словам, к этому приведёт разрушение инфраструктуры на юго-востоке страны.

Он уверен, что в ближайшее время нужно начать работу по предотвращению катастрофы. В противном случае шахтенные воды затопят реки и озёра Донбасса, выйдут в Азовское и Чёрное моря.

Сейчас, когда Донбасс, по существу, разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены <...> Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария, — подчеркнул он в интервью «Страна.ua».

Ранее NEWS.ru писал, что в Чёрном и Азовском морях фиксируется периодическое повышение концентраций радионуклидов, аналогичных Чернобыльской зоне.