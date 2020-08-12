В Киеве предложили отказаться от термина «особый статус» для Донбасса

https://static.news.ru/photo/cb197438-dcaf-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил использовать в отношении Донбасса понятие «особый режим административного управления» вместо «особого статуса».

Закон Украины, который готовится и уже почти готов, по вопросам, касающимся Донбасса, войны на Донбассе и мира на Донбассе, мы просим понять нас и учесть такую формулировку — «особый режим административного управления», — цитирует его РИА Новости.

Кравчук пояснил, что это соответствует проводимым в стране реформам в сфере местного самоуправления и законодательству.

Некоторое время назад Кравчук заявил о необходимости уточнить суть особого статуса Донбасса. По его словам, её не совсем понимают ни в Киеве, ни в руководстве Донецкой и Луганской народных республик.

Как писал NEWS.ru, в ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и бывшим главам государства провести внутриукраинский саммит и разобраться в тексте Минских соглашений. Она отметила, что у двоих из них никогда вопросов по содержанию договорённостей не возникало. Они энергично обсуждали реализацию соглашений и требовали от Москвы «не тормозить процесс».