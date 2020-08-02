Захарова призвала украинских политиков разобраться в сути «Минска — 2»

https://static.news.ru/photo/c7302a56-d4b7-11ea-88ce-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила действующему и бывшим президентам Украины вместе обсудить Минские соглашения по Донбассу и разобраться в их сути. Таким образом она прокомментировала слова нового главы украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук об уточнении особого статуса региона.

По её мнению, Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко, Леониду Кучме и Кравчуку следует провести внутриукраинский саммит и «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».

Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы, — отметила Захарова в Facebook.

Она добавила, что у двоих из них никогда вопросов по содержанию договорённостей не возникало. Они энергично обсуждали реализацию соглашений и требовали от Москвы «не тормозить процесс».

Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано, — предложила Захарова.

Она выразила уверенность в том, что саммит получится конструктивным и винить в его срыве будет некого.

Как ранее писал NEWS.ru, Кравчук заявил, что суть особого статуса Донбасса не совсем понимают ни в Киеве, ни в руководстве ДНР и ЛНР. По его словам, в Минских соглашениях он прописан недостаточно ясно.