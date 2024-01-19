В Киеве переименуют улицу, названную в честь русского художника Улицу Сурикова в Киеве назовут именем погибшего главы МВД Украины Монастырского

Фото: Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Власти Киева решили переименовать улицу, названную в честь русского художника Василия Сурикова. Как сообщает МВД Украины, теперь она будет носить имя бывшего главы ведомства Дениса Монастырского, погибшего в авиакатастрофе в прошлом году.

Депутаты Киевсовета поддержали переименование улицы Сурикова в Соломенском районе. Теперь она будет называться в честь Дениса Монастырского, — заявили в ведомстве.

В рамках политики дерусификации еще 28 городских топонимов также были переименованы, включая улицу академика Туполева, теперь названную улицей Мрии в честь транспортного самолета Ан-225, улицу Отто Шмидта, теперь именуемую улицей князя Владимира Мономаха, и улицу Верещагина, ставшую улицей Ворзельской.

До этого власти украинского города Днепр (ранее — Днепропетровск) лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. По словам мэра Бориса Филатова, решение принималось на городском совете.

Также сообщалось, что в украинском городе Мукачево и ряде населенных пунктов в Мукачевском городском территориальном обществе переименовали улицы. Изменения коснулись названий, которые были связаны с Россией и СССР.