Кулеба назвал условие отказа от контрнаступления Кулеба: Киев откажется от наступления, если Орбан убедит Путина вывести войска с Украины

Фото: МО Украины

Киев откажется от контрнаступления, если президента Владимира Путина убедят вывести войска с территории Украины, заявил глава МИД станы Дмитрий Кулеба. По его словам, это мог бы сделать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее высказался против контрнаступления ВСУ, сообщает «Зеркало недели».

Поэтому, когда кто-то начинает говорить: «не надо контрнаступление, а давайте переговоры» — так если вы такие умные, то вы и убедите Путина вывести войска из Украины. И тогда не будет никакого контрнаступления, — цитирует издание министра.

Кулеба добавил, что Украина стремится к миру, но он должен быть «справедливым», поэтому не стоит ожидать, что Киев уступит Москве.

Накануне Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ станет «кровавой бойней» и новые жертвы будут его единственным итогом. По мнению политика, необходимо добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, прежде чем украинская армия начнет наступление.

Похожим образом высказался и отставной американский офицер Марк Кансиан. Он предупредил, что эшелонированная линия российских укреплений станет ловушкой для украинской армии и последнюю ждет «кровавая баня».