В Киеве могут закрыть кафе из-за «пророссийских» пророчеств в печенье В Киеве пожаловались на кафе из-за печенья с «пророссийскими» предсказаниями о смене президента

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В ресторане Woki Toki в Киеве обнаружилось восточное печенье с вложенными в него необычными пророчествами, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что жители столицы Украины обиделись на предсказания о смене государства, президента и цвета паспорта, а также потребовали закрыть заведение.

Воспринимай поражения и неудачи как лучшего учителя. Делай то, что желают душа и тело, а не власть. В будущем тебя ждет новая страна. Сменить цвет паспорта — всегда хорошее решение. На Украине скоро сменится президент, — говорится в предсказании.

В начале апреля британское издание The Sun опубликовало сразу несколько «новых пророчеств» Ванги (1911–1996) и Нострадамуса (1503–1566) о роли в истории президента Владимира Путина, о судьбе России и о третьей мировой войне, которая якобы может начаться в 2023 году. Громкие предсказания подхватили и другие мировые и российские СМИ.

Кроме того, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил «предсказание» экс-посла РФ на Украине Виктора Черномырдина. На вопрос о том, когда Украина вступит в ЕС, Черномырдин ответил: «Сразу после Турции». А на вопрос о том, когда ЕС примет в свои члены Турцию, он уточнил: «Никогда».