В Киеве могут начать планово отключать электроэнергию

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская столица 27 ноября может перейти на режим плановых отключений электроэнергии, сообщил телеканала «Рада» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. По его словам, в настоящее время без света остаются четверть жителей города.

Сегодня Киев может перейти к плановым отключениям электроснабжения, сообщает мэр города Виталий Кличко. На данный момент без света в Киеве 25% жителей, тепло вернули в 95% домов, — говорится в сообщении.

Кличко в своем Telegram-канале заявил, что энергетики прилагают все усилия для возобновления энергоснабжения домов киевлян. Он также добавил, что подача воды восстановлена полностью. Об этом же сообщила в Telegram городская военная администрация Киева.

В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь, — заявили в администрации.

Там добавили, что по состоянию на утро 27 ноября столица обходится без аварийных и стабилизационных отключений.

Накануне космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Украины во время блэкаута в республике. На кадре видно, что территория полностью погружена во тьму, а ее границы видны благодаря ярко освещенным городам и населенным пунктам в соседних странах, включая Россию.