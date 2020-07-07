В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/294925d6-c067-11ea-b1a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украина не исключает возможности введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ. С таким заявлением выступил вице-премьер страны и министр по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных украинских территорий Алексей Резников.

Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Но формально, юридически это возможно, — отметил политик в эфире телеканала ICTV.

По его словам, Киев обратил внимание на «беспрецедентную возможность» мандата организации. Сейчас это вопрос изучается. Он считает, что на такой вариант развития событий может согласиться «та сторона».

В свою очередь политолог Алексей Чеснаков, комментируя слова Резникова, заявил, что «у Киева нет плана», поэтому им приходится идти на «безумные идеи», чтобы отвлечь общественное мнение.

Пусть сначала миротворцы ОБСЕ появятся, а потом будем говорить, можно их ввести в Донбасс или нет, — подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры в интервью газете «Взгляд».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как ранее писал NEWS.ru, Резников рассказал, что во время встречи «нормандской четвёрки» в Берлине Москва не выдвигала Киеву ультиматумов по вопросу статуса Донбасса.