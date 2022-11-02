В Италии объяснили заморозку новой поставки оружия Украине Il Messaggero: Италия согласует списки вооружения для Украины с НАТО перед их отправкой

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Итальянские власти приостановили рассмотрение нового, шестого по счету декрета об отправке оружия на Украину, сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве. Как сообщается, приостановка связана с необходимостью согласовать списки вооружения с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Украины. При этом собеседники заверили журналистов, что поддержка Киева продолжится.

В настоящее время не рассматривается новый указ об отправке оружия на Украину. <...> [Поставка задерживается] только и только потому, что сначала необходимо согласовать с НАТО и детально изучить военные запросы Украины, — сказано в материале издания.

Сообщается, что Италия не обладает достаточным количеством зенитных ракетных комплексов SAMP-T, запрошенных Украиной, поэтому в случае их отправки Киеву Рим может лишиться своей системы защиты. Еще одна проблема заключается в том, что итальянские власти еще не до конца поставили вооружения, перечисленные в четвертом и пятом декретах.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что Италия отправила на Украину от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L в рамках пятого пакета военной помощи. Издание также перечислило некоторые виды вооружений, которые Украина получила в рамках предыдущих пакетов помощи. В частности, в их число вошли бронетранспортеры M113, системы залпового огня MLRS, тяжелые гаубицы PzH 2000, которые Киев собирается задействовать в районе Бахмута, а также гаубицы Fh70, применяемые ВСУ в районе Харькова и Донецка.