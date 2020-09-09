В Италии начали производить тесты, выявляющие коронавирус за три минуты

https://static.news.ru/photo/a158df74-f2a5-11ea-8e52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Министерство здравоохранения Италии одобрило производство нового теста на наличие в организме коронавирусной инфекции. Он позволяет получить результат в максимально короткий срок — уже через три минуты.

Проверка на COVID-19 происходит с использованием слюны пациента, передаёт агентство ASNA.

Новая система сверхбыстрого тестирования была разработана компанией в городе Мерате, расположенном севернее Милана, в сотрудничестве с университетом Саннио.