В Италии начали производить тесты, выявляющие коронавирус за три минуты

Министерство здравоохранения Италии одобрило производство нового теста на наличие в организме коронавирусной инфекции. Он позволяет получить результат в максимально короткий срок — уже через три минуты.
Проверка на COVID-19 происходит с использованием слюны пациента,
Новая система сверхбыстрого тестирования была разработана компанией в городе Мерате, расположенном севернее Милана, в сотрудничестве с университетом Саннио.
Ранее, как писал NEWS.ru, в России были
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