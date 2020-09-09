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Европа

В Италии начали производить тесты, выявляющие коронавирус за три минуты

17:02, 09 сентября 2020
Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Министерство здравоохранения Италии одобрило производство нового теста на наличие в организме коронавирусной инфекции. Он позволяет получить результат в максимально короткий срок — уже через три минуты.

Проверка на COVID-19 происходит с использованием слюны пациента, передаёт агентство ASNA.

Новая система сверхбыстрого тестирования была разработана компанией в городе Мерате, расположенном севернее Милана, в сотрудничестве с университетом Саннио.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России были зарегистрированы тесты, позволяющие получить результат в лаборатории за 15 минут и ставшие альтернативой метода ПЦР.

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