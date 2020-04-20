В Италии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 180 тысяч

https://static.news.ru/photo/97af8038-8327-11ea-afa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 181228 при суточном приросте в 2256 новых случаев. Об этом 20 апреля сообщил Департамент гражданской защиты республики.

В ведомстве уточнили, что от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 454 человека, а общее число летальных исходов достигло 24114, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии продолжается сокращение количества смертей от коронавируса, хотя показатели остаются довольно высокими. Есть и другие позитивные тенденции — продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Данные последних дней, по мнению экспертов, свидетельствуют о спаде эпидемиологической кривой.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.