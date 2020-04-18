Эпидемия коронавируса пошла на спад в Италии

https://static.news.ru/photo/fe9cdb44-8195-11ea-b9df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии продолжается сокращение количества смертей от коронавируса, хотя показатели остаются довольно высокими. Есть и другие позитивные тенденции.

За последние сутки COVID-19 унёс жизни 482 человек. Днём ранее сообщалось о 575 жертвах. За весь период их количество составило 23 227.

Прирост заболевших уже второй день держится на одном уровне: порядка 800 человек. Кроме того, за последние 24 часа выздоровели 2200 итальянцев. Таким образом, общее число излечившихся достигло 44 927.

Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных: больницы покинули 779 пациентов. Данные последних дней, по мнению экспертов, свидетельствуют о спаде эпидемиологической кривой.

За время эпидемии в Италии в общей сложности было выявлено более 175,9 тысячи заболевших, сообщает служба гражданской обороны страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 156 тысяч скончались. В России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист испанского издания El Mundo провёл дежурство с врачом скорой помощи Нереей Буэно. Повидавшая многое анестезиолог говорит, что ситуация с коронавирусом — самая тяжёлая в её карьере. Происходящее она сравнивает с войной.