В Греции журналиста оправдали за раскрытие тайны о Благодатном огне Суд Афин оправдал журналиста Аликакоса за правду о схождении Благодатного огня

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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Суд в Афинах оправдал журналиста Димитриса Аликакоса, который в течение пяти лет участвовал в судебной тяжбе с Православным патриархатом Иерусалима по делу о «фабрикации доказательств», пишет Greek Reporter. В своей книге он доказал, что Благодатный огонь в гробнице Иисуса зажигается с помощью спичек, а не чудесным образом, как гласит поверье.

Греческий журналист вел судебную тяжбу с Иерусалимским патриархатом, штаб-квартирой Греческой православной церкви на Святой земле, и несколькими ее священниками с 2019 года, когда он опубликовал книгу, оспаривающую чудо Благодатного огня, пламя, которое появляются в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня, где, как говорят, воскрес Иисус, — сказано в сообщении.

Ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Первые мгновения святыня не обжигает кожу, поэтому люди «умываются» огнем. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова. Пасху православные христиане в 2024 году отмечают 5 мая.

Священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов, комментируя мнение о конце света в случае несхождения Благодатного огня, заявил, что такие суждения являются не более чем мифом. Он отметил, что в Великую субботу верующим не стоит акцентировать свое внимание на суевериях.