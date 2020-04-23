В Греции режим карантина продлили до 4 мая

Власти Греции продлили действие карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, ещё на неделю — до 4 мая, сообщил представитель правительства Стелиос Петсас.
Цель состоит в том, чтобы вернуть нашу жизнь назад и вернуть наш образ жизни, которого этот хитрый и невидимый враг временно лишил нас, — заявил пресс-секретарь кабмина.
Меры, коснувшиеся общественной жизни, способствовали тому, что вспышка COVID-19 в стране не оказалась сильной,
В Греции зарегистрировано более 2400 случаев заражения коронавирусом, 121 пациент скончался. Министерство туризма предложило ввести «паспорта здоровья» для путешественников — сертификаты о прохождении теста на COVID-19, писал NEWS.ru.
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