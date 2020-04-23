В Греции режим карантина продлили до 4 мая

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Одессы Михаила Саакашвили вице-премьером ради поднятия своих стремительно падающих рейтингов. Такого мнения придерживается израильский политолог Соломон Манн.

Эксперт отметил, что сам не верит в реформы Саакашвили ни в Грузии, ни на Украине. Однако у Зеленского есть шансы удержать свою популярность в народе ещё на год, если он...