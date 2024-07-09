В Госдуме считают, что Грузия перестала слушать Запад Депутат Журавлев: Тбилиси встал на путь национального развития

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Запад не устраивают крепкие отношения Грузии с Россией в экономической сфере, поэтому он будет пытаться вмешаться в политические дела страны, в том числе через действующего президента, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Собеседник уверен, что Саломе Зурабишвили представляет собой «троянского коня», работающего на западные структуры.

Можно подумать, полки европейских магазинов ломятся от грузинского вина, чачи и сыра сулугуни, а улицы Тбилиси полны туристами из ЕС. Грузинская экономика исторически тесно связана с российской, и наше взаимодействие в этой сфере — залог успеха, — рассказал эксперт.

Он считает, что этот факт категорически не устраивает Запад, который хотел бы, как и раньше, использовать Тбилиси в качестве тарана против Москвы, своеобразного второго фронта, дополнившего бы украинский. Однако, по мнению Журавлева, власти страны сделали выводы, встали на путь национального развития и выгоды и перестали слушать западные страны.

Конечно, Запад будет пытаться, как уже не раз делал, организовать переворот, своеобразную цветную революцию, чтобы поставить в Грузии лояльное правительство. И действовать будет через оппозицию и президента Саломе Зурабишвили — это такой троянский конь, вернее лошадь, французская гражданка, волею судеб оказавшаяся на вершине грузинской власти, но работающая, очевидно, на западные структуры, — заключил собеседник.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Западу не нужна суверенная Грузия, из-за чего США и Евросоюз вводят против нее санкции и обвиняют чуть ли не в пророссийском курсе. Он считает, что Грузии либо придется подчиниться Западу, что превратит ее во вторую Украину, либо она должна будет сопротивляться внешнему давлению.

Претензии ЕС к правительству Грузии вызваны принятием закона об иностранных агентах. С апреля жители столицы страны и ряда городов выходили на митинги против него, но власти все равно приняли инициативу. Некоторые протестующие объяснили свое недовольство тем, что видят будущее страны в Европе и не хотят связываться с РФ.