Политолог объяснил, почему Грузию лишили интеграции в ЕС и наложили санкции Политолог Перенджиев: США хотят превратить Грузию во вторую Украину

Фото: Sputnik/РИА Новости

Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси

Западу не нужна суверенная Грузия, из-за чего США и Евросоюз вводят против нее санкции и обвиняют чуть ли не в пророссийском курсе, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что Грузии либо придется подчиниться Западу, что превратит ее во вторую Украину, либо она должна будет сопротивляться внешнему давлению.

Грузия следует прозападному курсу, в стране четко заявляют, что хотят быть в НАТО и ЕС. Но Западу не нужна суверенная Грузия. И именно этот путь на суверенизацию вызывает у Запада крайне негативный эффект. Вследствие чего США и ЕС вводят против Грузии санкции и обвиняют чуть ли не в пророссийском курсе. Либо они (власти Грузии. — NEWS.ru) согласятся подчиниться, что превратит Грузию во вторую Украину, либо им придется жестко сопротивляться давлению Запада, — высказался Перенджиев.

Как отметил эксперт, появилась информация, что американцы хотят хитрым способом провести в Грузии государственный переворот и обвинить во вмешательстве Россию. Он добавил, что США также продолжают попытки создать антироссийский блок. По словам военного политолога, Вашингтон хочет открыть второй фронт со стороны Грузии.

США хотят открыть второй фронт со стороны Грузии, также Молдавия готовится к агрессивным действиям против Приднестровской Республики. События на Украине, в Молдавии и Грузии — это звенья одной цепи, которые нужно связать, чтобы понять полную картину мира, — заключил Перенджиев.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Вашингтон намерен добиваться смены власти в Грузии на предстоящих парламентских выборах. По данным СВР, Белый дом разработал кампанию по дискредитации партии «Грузинская мечта», положив в основу пропагандистской акции обвинения России во всех бедах страны.