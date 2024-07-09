В СВР раскрыли план США по смене власти в Грузии СВР: США попытаются сменить власть в Грузии на предстоящих парламентских выборах

Фото: Sputnik/РИА Новости

Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси

Вашингтон намерен добиваться смены власти в Грузии на предстоящих парламентских выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки РФ. По данным СВР, Белый дом разработал кампанию по дискредитации партии «Грузинская мечта», положив в основу пропагандистской акции обвинения России во всех бедах Грузии.

Ключевую роль в плане должна сыграть президент страны Саломе Зурабишвили. Она даст интервью американскому СМИ, в котором возложит вину за «деградацию» переговоров по вступлению Грузии в ЕС на кабмин и предупредит о «катастрофических последствиях сближения с Москвой», уточнили в СВР. В службе уточнили, что американские «кураторы» дали оппозиционным силам страны команду приступить к планированию протестных акций в Грузии.

Ранее Зурабишвили заявила, что правительство страны виновно в переносе совместных военных учений с США. По ее словам, это несет угрозу стратегическому партнерству между странами и обороноспособности Грузии.

Президент отметила, что это «может быть таким же уровнем ущерба, что и российский закон для нашего европейского пути», имея в виду «Закон о прозрачности иностранного влияния». В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого заявлял, что слишком интенсивное внимание стран Запада к закону об иноагентах, который был принят грузинским правительством, связано с требованием открыть в республике «второй фронт» против России.