Премьер Грузии: Запад требовал открыть второй фронт против России

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Ираклий Кобахидзе

Повышенное внимание Запада к закону об иноагентах в Грузии связано с требованиями открыть в республике второй фронт против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому Первому каналу. По его словам, в Турции принимается аналогичный закон, однако к Анкаре никаких вопросов не возникает. Логика проста, добавил премьер, Турцию просто нельзя заставить открыть второй фронт.

Опять-таки в отношении закона о прозрачности. Точно такой же закон принимает сегодня Турция, даже более жесткий, чем у нас, но никаких замечаний к Турции, стране — члену НАТО, ни у кого нет. Логика проста, Турцию, в отличие от Грузии, не заставишь открыть «второй фронт», — заявил Кобахидзе.

В критике грузинского закона замешана «партия глобальной войны», добавил политик. Координация всех действий осуществляется маленькой группой лиц, поэтому Евросоюз и США нуждаются в экстренной «деолигархизации», констатировал Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен лишить Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если власти страны не откажутся от закона об иноагентах. Один из высокопоставленных еврочиновников заявил, что такой вариант развития событий наиболее вероятен.