В Госдуме оценили новый план Зеленского по «возвращению» Крыма

https://static.news.ru/photo/82089e94-e2ff-11ea-9070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый план президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма напоминает сказки. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым быстрее вернётся в состав Украины, когда перед глазами жителей полуострова будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина.

Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике, — цитирует Шеремета РИА Новости.

Он добавил, что у Зеленского «сады на Луне» могут цвести, но «крымчанам нет дела до этого». А вот жители Херсонской области, наоборот, смотрят «с упоением» в сторону России, видя результаты развития Крыма.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее NEWS.ru писал, что петиция с требованием «смелых решений» по Крыму и Донбассу появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. По мнению автора обращения, Киев может «выкупить» регионы у России в рассрочку. Таким же образом предлагалось решить проблему с Донбассом.