В Гибралтаре выставят на торги яхту российского бизнесмена Business Insider: в Гибралтаре выставят на торги яхту российского бизнесмена Пумпянского

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Яхта Axioma

Яхту Axioma, владельцем которой, предположительно, является российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, намерены продать с аукциона, передает Business Insider. Ее стоимость оценивается в $75 млн. Решение о продаже яхты власти заморской территории Великобритании приняли из-за высокой стоимости обслуживания.

Конфискованная суперъяхта Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона согласно решению верховного суда Гибралтара, — говорится в сообщении.

Известно, что яхта была конфискована властями Гибралтара в марте. Предполагается, что Axioma направлялась в Турцию, где, по данным издания, должна была найти «убежище» от санкций.

В мае издание Guardian представило расследование, по сведениям которого, на яхтах попавших под санкции российских бизнесменов начали отключать трекеры, позволяющие отслеживать местоположение судов. Отмечается, что таким образом предприниматели хотят избежать ареста имущества. По информации Guardian, российские олигархи спрятали не менее шести суперъяхт.

Ранее в Германии впервые с начала спецоперации конфисковали недвижимость российского депутата. Речь шла о трех квартирах в столице Баварии и банковском счете. Власти заявили, что таким образом парламентарий нарушил общеевропейские санкции.