В Германии заявили о расколе страны из-за Украины Tagesspiegel: кризис на Украине выявил раскол между Восточной и Западной Германией

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Берлин, ФРГ

Кризис на Украине выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому прежде не наблюдалось по любым другим вопросам. Жители регионов по украинскому вопросу «приходят к очень разным оценкам», сообщает берлинская газета Der Tagesspiegel.

Издание, ссылаясь на данные исследовательской компании Forsa, отмечает, что часть жителей востока ФРГ (34%) убеждены, что немецкое правительство для поддержки Украины делает слишком много. На западе с таким мнением солидарны значительно меньше немцев (18%).

Также мнение немцев расходится по вопросу поставок оружия. За отправку Киеву тяжёлых вооружений ратуют до 61% жителей запада страны и только 32% с востока, указывает Der Tagesspiegel.

Велика разница (16%) во взглядах немцев по вопросу о чрезмерности поддержки Украины и по вопросу поставок оружия Киеву (26%), заключили в издании.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил: немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем предоставляет недостаточно военной помощи Украине, чем должно. Дипломат добавил, что Берлин аргументирует свою позицию боязнью спровоцировать крупный конфликт с Москвой, но данное объяснение «совсем не убеждает».