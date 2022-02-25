В Германии раскрыли местоположение Зеленского

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не эвакуировался из Киева и находится в столице страны. Он отметил, что вопрос предоставления убежища украинскому лидеру не ставился, сообщает РИА Новости.

Было бы наивно говорить, что ему не грозит опасность, но он храбрый человек. По нашей информации, он находится в Киеве, — сказал Хебештрайт на брифинге.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. По данным телеканала CNN, Зеленский был вывезен в бункер из-за наступления Вооружённых сил РФ на Киев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских олигархов и депутатов Госдумы.