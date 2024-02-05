В Германии призвали Украину провести более жесткую мобилизацию Генерал армии Германии Фройдинг призвал Киев мобилизовать больше украинцев

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Вооруженные силы Украины

Украине необходимо мобилизовать больше солдат из-за возросших потерь среди личного состава, заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг. В беседе с изданием RND он подчеркнул, что большинство украинских войсковых частей, находящихся на линии боевого соприкосновения, нуждаются в восстановлении.

Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат, хотя бы из-за количества потерь, насколько мы можем судить, — заявил генерал.

По словам Фройдинга, в настоящее время вопрос о масштабах мобилизации активно обсуждается в Киеве. Определенную роль в переговорах играет текущая демографическая ситуация в стране, отмечает он. Кроме того, на решение правительства Украины могут повлиять экономические факторы, а также военная дееспособность. В свою очередь для властей стран Запада ключевым вопросом является организация поставок боеприпасов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации. В настоящее время он находится на рассмотрении. Отмечается, что власти республики не стали раскрывать точное содержание документа.