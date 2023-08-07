В Германии предложили провести переговоры России и Украины на курорте Бургомистр Баден-Бадена предложил провести в городе переговоры между Россией и Украиной

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Бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет предложил сделать известный город-курорт площадкой для переговоров России и Украины, сообщает газета Badische Neueste Nachrichten. В ближайшее время чиновник собирается донести свою инициативу до канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок.

Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы, — заявил бургомистр.

Шпет добавил, что за курортом закрепилась репутация «места встречи всего мира» и «места мирных встреч». Кроме того, по его словам, Баден-Баден располагается необходимой материально-технической базой для проведения переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине и готова ответить на «действительно серьезные предложения». Она также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, спецоперация продолжится в обозримом будущем. Он также подчеркнул, что РФ стремится не захватывать украинские территории, а взять под контроль те, которые сейчас прописаны в Конституции страны как российские.