В Германии объяснили, почему ЕС до сих пор не использует активы России Политолог Рар: изъятие российских активов создаст Западу правовые проблемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изъятие российских активов для Украины Западом создаст европейским странам правовые проблемы, заявил немецкий политолог Александр Рар. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это станет катастрофическим сигналом для других инвесторов, в том числе из Индии, Бразилии или Китая.

Европейским странам или, скажем, Европейскому союзу предстоят правовые проблемы и трудности в случае того, если произойдет нелегальное неправовое изъятие российских денег, которые лежат в западных банках, то есть российских резервов. Потому что это будет катастрофический сигнал другим инвесторам — китайским, индийским, бразильским — другим, которые здесь держат крупные счета, в Европе и в Америке, на Западе, в западных банках, — пояснил Рар.

По его словам, инвесторы из других стран поймут, что их счета могут оказаться замороженными на Западе в любой момент, если они не будут следовать его требованиям. Рар уточнил, что это полностью правовая проблема.

Они поймут, что если они себя как-то будут не так вести, как хочет Запад, их деньги могут быть заморожены, изъяты, экспроприированы. Это полностью правовая проблема, — заключил политолог.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна ранее заявил, что блокировка Венгрией продления ограничительных мер в отношении зарубежных российских активов приведет к экономическим проблемам в Евросоюзе и государствах G7. Затруднительное положение для европейских стран будет вызвано тем, что за счет этих средств осуществляется предоставление внушительных кредитов Украине.