В Эстонии забили тревогу из-за возможной разморозки российских активов Глава МИД Эстонии: разморозка активов России грозит Европе серьезными проблемами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка Венгрией продления ограничительных мер в отношении зарубежных российских активов приведет к экономическим проблемам в Евросоюзе и государствах G7, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. Затруднительное положение для европейских стран будет вызвано тем, что за счет этих средств осуществляется предоставление внушительных кредитов Украине, передает Financial Times.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан уже не раз заявлял о намерении блокировать продление заморозки активов России, напомнил Цахкна. Тем не менее, пока он не претворил свои угрозы в жизнь, подчеркнул глава МИД Эстонии. Однако европейские государства уже работают над созданием экстренного плана на случай, если это все же произойдет. Дипломат добавил, что большинство представленных в настоящий момент схем ведет к провалу.

Ранее в Росконгрессе пришли к выводу, что страны Европы вряд ли примут решение о конфискации российских активов. Тем не менее в ЕС продолжат использовать доходы от них по своему усмотрению. Евросоюз из-за опасений за финансовую репутацию будет распоряжаться процентами напрямую или при помощи сторонних механизмов. Известно, что Западом были заморожены активы РФ на общую сумму $300 млрд.