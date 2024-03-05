В Германии назвали виновного в утечке разговора офицеров бундесвера Bild: генерал Франк Грефе виноват в утечке разговора офицеров бундесвера

Фото: TSgt Sarah McClanahan/DVIDS

Франк Грефе

Начальник отдела операций и учений командования ВВС ФРГ Франк Грефе виновен в утечке разговора офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, передает Bild. Как сообщает издание, он в этот момент находился в Сингапуре, где и подключился к беседе через незащищенную сеть.

Об этом и свидетельствует сама запись разговора. На ней инспектор Инго Герхартц здоровается с участниками и спрашивает: «Грефе, ты сейчас в Сингапуре?», на что тот отвечает положительно.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что личная ошибка стала причиной утечки разговора двух офицеров ФРГ о возможном ударе по Крымскому мосту. По его словам, диалог, предварительно, был перехвачен в Сингапуре, один из участников подключился по незащищенной линии.

Публикацию перехваченного разговора он также назвал частью информационной войны России. Вместе с тем министр добавил, что ему пока что не известно о каких-либо других утечках, а информация, упомянутая во время разговора офицеров, не была предназначена для широкой общественности. Вопрос кадровых перестановок после инцидента министр обсуждать не стал, добавив, что ждет результатов расследования.