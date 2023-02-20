В Германии назвали ближайшие недели решающими для Украины Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что ближайшие недели будут решающими для Киева

Фото: МО Украины

Ближайшие несколько недель станут для Украины решающими, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус агентству Bloomberg. По его словам, приоритетной задачей является обеспечение надежной противовоздушной обороны страны.

Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины. <...> В течение трех месяцев нам необходимо добиться создания надежной, рабочей ПВО, — сказал агентству министр.

Вместе с тем он отметил, что указанный период, несмотря на его важность, исход конфликта не определит.

Ранее западные СМИ сообщили, что Белый дом потребовал от президента Украины Владимира Зеленского активизировать боевые действия. По их сведениям, президент США Джо Байден велел наступать как можно раньше, поскольку поставки вооружения в ближайшее время замедлятся.

Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ситуация на фронте для ВСУ более опасна, чем полагают на Западе. По его словам, если трезво и безэмоционально взглянуть на происходящее, то станет понятно, что в СМИ создается ложное представление о победе Украины, в то время как события на поле боя развиваются не в ее пользу.