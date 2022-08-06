В Германии нашли способ пережить зиму без российского газа Экономист Бахман: Германии нужно экономить на электричестве, чтобы отказаться от российского газа

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Германия готова отказаться от российского газа, но для этого необходимо сократить потребление электроэнергии на 210 тераватт-часов, пишет Handelsblatt. В качестве доказательства авторы приводят соответствующее исследование немецкого экономиста Рюдигера Бахмана и его коллег из института IFO и Боннского университета.

Отмечается, что Бахман начал изучать вопрос с момента начала военной операции на территории Украины и пришел к выводу, что сокращать потребление электричества нужно как на бытовом, так и на потребительском уровне. Если экономить 210 тераватт-часов электроэнергии, то Германия сможет как минимум пережить зиму без дополнительных поставок газа.

Ранее журнал Compact предупредил жителей Германии о неразрешимых финансовых трудностях, связанных с повышением цены на газ более чем на 100%. В настоящее время стоимость поставок газа составляет 7,87 цента за киловатт-час. Теперь предполагается увеличить стоимость до 18,3 цента, в случае чего цена на газ вырастет более чем в два раза.

В свою очередь вице-канцлер и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек посоветовал немцам не упрямиться и сделать все возможное, чтобы сократить потребление энергии, в том числе сменить лейку для душа.