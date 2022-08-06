Жителям Германии предрекли неразрешимые финансовые трудности Compact: жители ФРГ получат неразрешимые трудности с финансами из-за роста цен на газ

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Жителей Германии ожидают неразрешимые финансовые трудности. Об этом предупреждает журнал Compact. Компания RheinEnergie намеревается повысить цены на газ более чем на 100%. В настоящее время стоимость поставок газа составляет 7,87 цента за киловатт-час. Теперь предполагается увеличить стоимость до 18,3 цента. Таким образом, цена на газ вырастет более чем в два раза.

В результате среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тысяч кВт·ч будет платить 2002 евро вместо нынешних 960 евро. Как утверждает издание, это может вызвать неразрешимые финансовые трудности не только у малоимущих граждан, но и у тех, кто имеет нормальный доход.

Ранее сообщалось о том, что прекращение поставок российского газа в Германию нанесёт долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны. В этой связи Берлин уже сейчас начал готовить население и бизнес к грядущим «трудным временам».

Так, вице-канцлер и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек посоветовал немцам не упрямиться и сделать все возможное, чтобы сократить потребление энергии, в том числе сменив лейку для душа, что позволит сэкономить 30%.