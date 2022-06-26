Германия предупредила граждан и бизнес о наступающих «трудных временах» Bloomberg: Германия предупредила граждан страны и бизнес о наступающих «трудных временах»

Прекращение поставок российского газа в Германию нанесёт долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны. В этой связи Берлин уже сейчас начал готовить население и бизнес к грядущим «трудным временам». Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

В немецком Бундесбанке прогнозируют падение экономики Германии более чем на 3% в 2023 году в случае прекращения поставок энергоресурсов из России. При этом после сокращения поставок газа по «Северному потоку» ФРГ, которая является крупнейшей экономикой Европы, уже «охватывают опасения».

Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится, — пишет Bloomberg.

Агентство отметило, что в текущем месяце в стране упал и показатель деловых ожиданий. Местные компании ведут подготовку к длительному сокращению потребления энергии. Например, крупнейший в Европе производитель химикатов BASF из-за роста стоимости газа, используемого в качестве сырья и для выработки электроэнергии, может сократить производство.

Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам, — говорится в статье.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил домохозяйства, что те могут столкнуться с удвоением и утроением счетов за газ. Он призвал граждан экономить деньги и электроэнергию.

По информации Bloomberg, предприятия, производящие металл, бумагу и продукты питания, могут сократить или полностью закрыть производственные мощности, что ускорит отток в обрабатывающей промышленности и нанесёт долгосрочный ущерб экономике страны.

Ранее вице-канцлер и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек посоветовал немцам не упрямиться и сделать все возможное, чтобы сократить потребление энергии, в том числе сменив лейку для душа, что позволит сэкономить 30%.