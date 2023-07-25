В Гааге уволили судью за заявления о непричастности России к крушению MH17 В Гааге ушла в отставку судья, защищавшая Россию в деле о крушении MH17 в Донбассе

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В Окружном суде Гааги решили уволить сотрудницу, которая ставила под сомнение версию о причастности России к крушению малайзийского пассажирского авиалайнера в Донбассе, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. По имеющимся данным, судья подала в отставку после давления со стороны руководства.

Судья, которая пыталась повлиять на процесс по делу MH17, подала в отставку. Это подтверждено судом в Гааге, — сообщили журналисты.

Женщина долгое время пыталась донести до коллег версию о том, что Россия не имеет отношения к авиакатастрофе. Выводы нидерландской прокуратуры по делу MH17 она называла «преднамеренным сокрытием» правды, а отдельные материалы — откровенной ложью и манипуляцией.

В связи с такой позицией судью перестали допускать к ведению уголовных дел. Более того, Верховный суд Нидерландов утверждал, что ее действия подорвали доверие к авторитету судебной власти. После этого ей пришлось оставить работу.

Ранее суд в Гааге признал российских граждан Игоря Стрелкова и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко виновными по делу о крушении самолета MH17. Их приговорили к пожизненному заключению. Другого фигуранта дела, Олега Пулатова, признали невиновным. Судьи отклонили требование прокуратуры поместить его в тюрьму.

Суд также постановил, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский в ДНР. Несколько подозреваемых имели российское гражданство, но не состояли в ВС РФ, поэтому Россия не отвечает за их действия, считает суд.