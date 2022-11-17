Гаагский суд установил место запуска ракеты, сбившей самолет MH17 Гаагский суд: самолет MH17 был сбит ракетой, запущенной со стороны ДНР

Фото: Mission of Russia EU/via Global Look Press

Гаагский суд постановил, что самолет Boeing рейса MH17 был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский в ДНР, передает ТАСС. Судья Хендрик Стейнхёйс также сообщил, что речь в деле о крушении самолета идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине. Несколько подозреваемых имели российское гражданство, но не состояли в ВС РФ, поэтому Россия не отвечает за их действия, хотя и была вовлечена в конфликт, считает суд.

Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек, — сказал судья.

Также суд счел неубедительными свидетельства российской корпорации «Алмаз-Антей», хотя отметил, что игнорировать их нельзя.

Обвиняемыми по делу MH17 проходят Игорь Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов (граждане России) и Леонид Харченко (гражданин Украины). Адвокаты Пулатова заявили, что следствие было необъективно, а у россиянина не было достаточно возможностей для защиты. Судья аргументы отверг.

Самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из 10 стран. В то время на юго-востоке Украины шли бои между ВСУ и ополченцами ДНР. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что в воздушное судно попала ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Вину Киев возложил на ополченцев, однако те отрицают наличие у них такого вооружения.

В ноябре 2021 года посол России в Королевстве Нидерланды, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин обвинил следствие по делу о сбитом самолете в однобокости. По его словам, оно игнорирует ряд обстоятельств. Посол добавил, что российская сторона следит за процессом следствия с точки зрения соблюдения прав граждан.