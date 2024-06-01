В ФРГ объяснили отказ Шольца поставлять Украине Taurus Funke: Шольц не хочет поставлять Украине Taurus, боясь потерять авторитет

Фото: Kai Pfaffenbach/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus из-за боязни потерять авторитет, заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью медиагруппе Funke. По ее словам, в этом случае ему пришлось бы снова поддаться давлению, как ранее в ситуации с передачей Украине танков Leopard.

Канцлер при поставках танков уступил. Я боюсь, что он воспринял это как потерю авторитета. Поэтому в вопросе [поставок] Taurus он твердо настоял на своем, чтобы не считаться человеком, который еще раз поддастся давлению, — считает парламентарий.

Ранее военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что Германия может втайне от Шольца передать ракеты Taurus Украине. По его словам, раз на подобные меры идут американцы, почему это не могут попробовать немцы.

До этого старший научный сотрудник MSC Нико Ланге также заявил, что ФРГ может тайно передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Он сослался на тайные поставки дальнобойных баллистических ракет американского производства ATACMS, заявив, что Германия должна последовать примеру США.